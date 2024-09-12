5 sterlinlik banknotlarda yer alan Churchill portresinin kayıp orijinali bulundu

BBC'nin haberine göre, Churchill'in 1941'de Kanada parlamentosunda konuşma yaparken çekilen fotoğrafı, başkent Ottawa'daki bir otelde bulunuyordu. Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde çalınmış olabileceği düşünülen fotoğraf, İtalya'nın Cenova kentinde fotoğrafın çalıntı olduğundan habersiz bir kişide bulundu. Bu kişinin fotoğrafı bir açık artırmada satın aldığı belirtildi.

Polis Ontario'daki Powassan bölgesinde orijinal baskı fotoğrafın 'çalınması ve yasa dışı satılmasıyla' bağlantılı olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı. Churchill'in bu fotoğrafı, İngiltere'de 5 sterlinlik banknotlarda yer alıyor.

Ottawa'daki otel çalışanları, fotoğrafın sahtesiyle değiştirildiğini Ağustos 2022'de fark etmişti.