52 kişinin mal varlığına el konuldu! Gerekçe: Düşmanla işbirliği

İran’ın Zencan eyaletinde, “düşmanla işbirliği yapan gruplarla bağlantılı oldukları” iddiasıyla 52 kişinin mal varlığına el konulduğu açıklandı. İranlı İşçiler Haber Ajansı’nın (ILNA) aktardığı bilgilere göre karar, yargı makamlarının talimatıyla uygulandı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin ülke güvenliğine karşı faaliyet yürüttüğü öne sürülen yapılarla ilişkili olduğunu iddia etti.

7 kişi gözaltında, 45 kişi yurt dışında

El konulan mal varlıklarıyla ilgili detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklamaya göre 52 kişiden 7’si İran içinde gözaltında bulunurken, 45 kişinin ise yurt dışında yaşadığı belirtildi.

İran makamlarının özellikle son dönemde yurt dışı bağlantılı finansal hareketleri daha yakından izlediği değerlendiriliyor.

İran’da mayıs ayı boyunca benzer gerekçelerle çok sayıda kişinin mal varlığına el konulmuştu. Resmi verilere göre yalnızca bu ay içinde “düşmanla işbirliği” ve “ülkeye ihanet” suçlamaları kapsamında 270’ten fazla kişi hakkında işlem yapıldı.