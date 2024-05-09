5,8 milyon dolarlık yolsuzlukla suçlanıyordu: Eski bakan 75 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı!
Nijerya'da 5,8 milyon dolarlık yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan eski Havacılık Bakanı Hadi Sirika, ödediği 75 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede, eski Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine ve ailesinden 3 kişiye yöneltilen yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.
Özgürlüğün bedeli; 70 bin dolar
Avukatları, Sirika ve ailesinin kefaletle serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Yargıç Sylvanus Oriji, 100'er milyon naira (70 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği Sirika ve ailesinden, mülk sahibi 2 kefil göstermesini de istedi.
5,8 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturması
Sirika, 2019-2023 dönemindeki görevini kötüye kullanmak, devlet fonlarını ve hükümete ait 5,8 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. EFCC, geçen ay Sirika ve ailesinden 3 kişiyi gözaltına almıştı.