5,8 milyon dolarlık yolsuzlukla suçlanıyordu: Eski bakan 75 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı!

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede, eski Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine ve ailesinden 3 kişiye yöneltilen yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.

Özgürlüğün bedeli; 70 bin dolar

Avukatları, Sirika ve ailesinin kefaletle serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Yargıç Sylvanus Oriji, 100'er milyon naira (70 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiği Sirika ve ailesinden, mülk sahibi 2 kefil göstermesini de istedi.

5,8 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturması

Sirika, 2019-2023 dönemindeki görevini kötüye kullanmak, devlet fonlarını ve hükümete ait 5,8 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. EFCC, geçen ay Sirika ve ailesinden 3 kişiyi gözaltına almıştı.