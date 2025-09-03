92 yıllık kural bozuldu! Lacoste, ünlü tenisçi Novak Djokovic için logosunu değiştirdi

Fransa'nın en önemli giyim ve aksesuar markalarından biri olan Lacoste, Sırp tenisçi Novak Djokovic için yeni koleksiyonuna özel keçili logo tasarladı.

Ünlü timsah logosuyla bilinen Lacoste, 92 yıllık geçmişinde ilk defa farklı bir logo kullanmış oldu.

Tenisçi René Lacoste tarafından kurulan şirket, logosunu sporcunun "timsah" lakabından almıştı. Firmanın kuralları gereği logonun değiştirilmesi yasaklanmıştı.

"Korttaki mükemmeliğini temsil ediyor"

Habertürk'te yer alan habere göre, bu kural başarılı tenisçi Novak Djokovic için bozuldu.

Marka elçisi de olan Djokovic için özel olarak 5 parçalık bir kapsül koleksiyon tasarlandı. Koleksiyonda Djokovic'e atfedilen G.O.A.T. (Greatest of All Time - Tüm Zamanların En İyisi) unvanına gönderme yapılarak keçi logosu kullanıldı.

Şirket, keçi figürünün Djokovic'in azmini, kazanma isteğini ve korttaki mükemmelliğini simgelediğini, bu nedenle böyle bir karar alındığını açıkladı.

Lacoste, yeni koleksiyonunu ABD Açık'a yetiştirdiğini de duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lacoste CEO'su Thierry Guibert, "Novak Djokovic sekiz yılı aşkın süredir Lacoste ailesinin bir parçası. Birlikte, kariyerinin yarısı olan 12 Grand Slam şampiyonluğu kazandığı olağanüstü bir dönemi paylaştık. Sıra dışı bir oyuncu olmasının yanı sıra, azmi, zihniyeti ve değerleri ile markanın yükselmesine ve güçlenmesine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Lacoste'un gelirleri geçen yıl 8 artış göstererek 3 milyar dolara ulaşmıştı.