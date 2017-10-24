AB, Birlik içinde ucuz işçilik ile mücadelede anlaştı

24 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik içerisinde "ucuz işçiliği" engellemeye yönelik düzenleme üzerinde uzlaşı sağladı.

Buna göre, AB içerisinde çalışmak üzere bir başka ülkeye gönderilen kişilere, bulundukları ülkedeki ilgili sektör seviyesinde ücret verilecek. Çalışanlar, bulundukları ülkenin resmi tatillerinden ve yıllık izin sürelerinden faydalanacak. Ayrıca, bu çalışanların mevcut durumda 30 ay olan görevlendirilme süreleri 12 aya indirilecek. Sadece istisnai durumlarda 6 aylık ilave bir müddet verilecek.

AB içerisinde "ucuz işçiliğe" yönelik yeni düzenleme 2021 yılında yürürlüğe girecek. Yürürlükteki mevcut düzenleme 1996 yılında hazırlanmıştı.

Doğu Avrupa ülkeleri düzenlemeden rahatsız

AB'nin daha az gelişmiş ülkeleri üyeliğe almasıyla, Doğu Avrupa'da kurulan çok sayıda şirket Batı Avrupa ülkelerine çalışan göndermeye başladı. Mevcut durumda, gönderilen kişilere kendi ülkelerinin asgari ücreti seviyesinde ödeme yapılıyor. Ancak bu durum gidilen ülkedeki sektör seviyelerinin çok aşağısında kalıyor. Ayrıca, söz konusu çalışanların emeklilik ödemeleri ve sigorta primleri de kendi ülkelerindeki seviyede ödeniyor.

Avrupa'da bu şekilde çalışan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Bunlar özellikle inşaat ve yaşlı bakımı gibi alanlarda çalışıyor.

Söz konusu düzenleme özellikle Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya tarafından desteklenirken, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerince rahatsızlıkla karşılanıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması, ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri yürürlüğe sokması gerekiyor.

Kaynak: AA