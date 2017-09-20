20 Eylül 2017

“Türkiye: Farklı bir diplomasinin ortaya çıkışı” adlı kitabın yazarı Jabbour, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Jabbour, Türkiye ile AB arasındaki gergin ilişkilerin, AK Parti'nin iktidara geldiği andan itibaren başladığını ifade ederek, "Avrupalıların, Türkiye’nin isteklerini ve amaçlarını yanlış anladığını" kaydetti.

AB’nin, Türkiye hakkındaki düşüncelerinin yanlış olduğunun altını çizen Jabbour, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ve AK Parti'nin istediği, ülkesinin uluslararası arenada hak ettiği yeri bulması ve eşit bir ortak olarak görülmesidir. Avrupalılar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki hak ettiği yeri inkar etmeye devam ediyor ve (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı otoriter ve İslamcı bir cumhurbaşkanı olarak görmeye devam ediyorlar ancak Türkiye’nin de istediği, sadece ülkesinin sahip olduğu gücünün bilinmesidir. Avrupalılar bunu anlamak istemiyor.”

“AB, boyun eğen lider istiyor"

Almanya’nın Türkiye karşıtı siyaset izlemesinin, AB ile Türkiye ilişkileri bağlamında ele alınması gerektiğini dile getiren Jabbour, “AB, Ortadoğu’da güçlü ve Batı’ya hayır demesini bilen bir lider değil, boğun eğen bir lider istiyor.” diye konuştu.

Jabbour, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Almanya’daki genel seçimlerin yaklaşmasıyla Türkiye karşıtı siyasete yönelmesinin tamamen seçim propagandası olduğuna işaret etti.

Avrupalı liderlerin seçimlerde Türkiye karşıtlığının oy kazandırabileceğini düşündüklerini anlatan Jabbour, "Merkel dahil birçok Avrupa ülkesinin devlet başkanları Erdoğan'ın iktidarda olduğundan beri Batı'ya hayır demesini ve karşı çıkmasını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye hakkındaki tutumuna da değinen Jabbour, Macron'un Türkiye’nin AB müzakere sürecine karşı olmadığını çünkü terörle mücadele ve sığınmacı sorunu konularında Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu bildiğini belirtti.

Jabbour, Macron'un, Merkel’den daha pragmatik davrandığını söyledi.

"Erdoğan, mazlumların yanında yer alan lider"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uluslararası arenada önceki yıllara göre daha fazla yer aldığına, bütün G20 zirvelerinde aktif rol oynadığına işaret eden Jabbour, Türkiye’nin Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerine ağırlık verdiğini kaydetti.

Jabbour, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan, dünyadaki Müslüman mazlumların yanında yer alan bir liderdir. Dolayısıyla Filistin halkının haklarını savunuyor. Son olarak da Arakanlı Müslümanlara yardım etti. Erdoğan’ın mazlumları desteklemesi ve küresel sistemi eleştiren konuşmalar yapması AB’yi rahatsız ediyor çünkü Erdoğan bu konuşmalarla insanların haklarını savunan bir lider olduğunu gösteriyor ve böylece Türkiye’nin prestijini artırıyor.”

Kaynak: AA