AB: İngiltere, yeni ticari anlaşmalardan faydalanamaz

30 Ocak 2018

AB Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, geçiş sürecinde AB'nin başka ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarından İngiltere'nin faydalanmasının mümkün olmayabileceği uyarısında bulundu.

Michel Barnier, İngiltere'nin 21 ay sürecek Brexit geçiş sürecinde Avrupa Birliği'nde yapılacak her türlü yasal değişikliği kabul etmesinin gerekeceğini de ifade etti.

Barnier ayrıca İngiltere'ye, AB'den ayrılma konusunda daha yapılması gereken işler olduğunu hatırlatarak, "Dünya genelinde ortaklarımız bu görüşleri paylaşıyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin Brexit geçiş dönemi için önerilecek şartlar üzerinde bir anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ancak sözcü, İngiltere ve AB'nin geçiş dönemi anlaşmasına ilişkin birden fazla konuda farklı görüşleri olduğunu da ifade etti.

AB, Brexit'te geçiş sürecini belirledi