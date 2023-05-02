AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Avrupa Birliği (AB), Moldova'ya ekonomik destek sağlamak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için askıya almayı planlıyor.
Avrupa Birliği (AB), Moldova'ya ekonomik destek sağlamak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için askıya almayı planlıyor.
AB Komisyonu, Moldova'ya yönelik ithalat vergileri ve kotaların askıya alınmasını içeren düzenleme teklifinin üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulduğunu duyurdu.
1 yıl için uygulamaya konmuştu
Buna göre, Moldova'nın AB ülkelerine ihraç ettiği ürünlere yönelik kota ve vergi gibi çeşitli ticari kısıtlamalar 1 yıl süreyle uygulanmayacak.
Benzer bir düzenleme geçen yıl sınırlı sayıda ürünü kapsayacak biçimde 1 yıl için uygulamaya konmuştu.
Son teklif, ürün kısıtlamalarının kaldırılmasını ve uygulamanın uzatılmasını içeriyor.
Rusya-Ukrayna savaşı Moldova ekonomisini de zor duruma sokmuştu. Söz konusu ticaret serbestisi ile AB, Moldova ekonomisine destek sağlamayı hedefliyor.