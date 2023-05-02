  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor
Takip Et

AB, Moldova ile vergisiz ticaret yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Moldova'ya ekonomik destek sağlamak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için askıya almayı planlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa Birliği (AB), Moldova'ya ekonomik destek sağlamak için ülkeden ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için askıya almayı planlıyor.

AB Komisyonu, Moldova'ya yönelik ithalat vergileri ve kotaların askıya alınmasını içeren düzenleme teklifinin üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunulduğunu duyurdu.

1 yıl için uygulamaya konmuştu

Buna göre, Moldova'nın AB ülkelerine ihraç ettiği ürünlere yönelik kota ve vergi gibi çeşitli ticari kısıtlamalar 1 yıl süreyle uygulanmayacak.

Benzer bir düzenleme geçen yıl sınırlı sayıda ürünü kapsayacak biçimde 1 yıl için uygulamaya konmuştu.

Son teklif, ürün kısıtlamalarının kaldırılmasını ve uygulamanın uzatılmasını içeriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı Moldova ekonomisini de zor duruma sokmuştu. Söz konusu ticaret serbestisi ile AB, Moldova ekonomisine destek sağlamayı hedefliyor.

 