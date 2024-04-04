AB Parlamento'sunda yerel seçim değerlendirmesi

Avrupa Birliği Parlamentosu'nda (AP) en büyük gruba sahip muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber, bir kez daha Avrupa Birliği'nin Türkiye ile arasındaki donmuş üyelik müzakerelerini sonlandırması gerektiğine inandığının sinyallerini verdi.

Weber, 2 Nisan'da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "EPP olarak Türkiye daha da açılırsa gümrük birliğini ve diğer partnerlikleri derinleştirmeye hazırız" yazdı.

Mesajının devamında, "Ancak AB, aynı zamanda uzun süreli ilişkiyi açıklığa kavuşturmalıdır" diyen Weber, "Türkiye'nin tam AB üyeliği iki tarafa da fazla gelir" ifadesini kullandı.

Weber'in açıklamasının Türkiye'de yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde AB üyeliğine ılımlı bakan CHP'nin birinci parti çıkmasında sonra gelmesi dikkati çekti. İktidar partisi AK Parti de AB üyeliğini hedeflediğini söylese de, Brüksel ile AKP yetkilileri arasında yıllar süren başarısız müzakereler sonucunda bir güven krizi bulunuyor.

Seçimden sonra Tagesspiegel gazetesine yaptığı değerlendirmede de Weber, "Erdoğan çağının sona erdiği spekülasyonu için erken" demişti.

EPP, bu yaz yapılacak AP seçimleri için hazırladığı taslak seçim manifestosunda önce "Türkiye'nin adaylık statüsünün sonlandırılması" önerisine yer vermiş, Türkiye'nin tepkisinin ardından bu madde manifestodan çıkarılmıştı.

Weber, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından da benzer bir çağrıda bulunmuştu.

2019 yılından bu yana Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri donuk durumda, ancak aday ülke statüsü devam ediyor. Türkiye, müzakerelerin başlamasından bu yana üyeliği için gerekli 35 fasıldan 16'sını açıp sadece birini sonuçlandırabildi.