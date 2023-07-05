AB tahıl anlaşmasının uzatılmasını istiyor

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, basın toplantısında "Bu girişimin tüm taraflarına anlaşmanın uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki görüşmeleri gereklilik olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Anlaşmanın uzatılmasını sağlayacak tüm çözümleri araştırmaya açık olduklarını aktaran Stano, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki savaş kabiliyetlerinin de mümkün olduğu kadar engellenmesi amacını sürdüreceklerini dile getirdi. Uluslararası basında, AB'nin anlaşmanın uzatılmasını sağlamak amacıyla Rusya Tarım Bankasına (Rosselkhozbank) yönelik yaptırımları kaldırmak üzere taviz vermeyi düşündüğü iddia edilmişti. Daha önce birkaç kez uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini ifade ediyor.