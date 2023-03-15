AB ülkeleri mali kurallarını belirliyor

Açıklamada, AB anlaşmaları çerçevesinde üye ülkelerin ekonomi ve maliye politikalarını ortak bir konu olarak gördükleri ve koordine edecekleri anımsatıldı.

Üye ülkelerin mali çerçeve reformuna ilişkin temel yönelimleri kabul ettiklerine dikkati çekilen açıklamada, AB anlaşmalarında yer alan üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi referans değerlerinin değiştirilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, yeni ekonomik yönetişim çerçevesinin, söz konusu referans değerlere daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde uyulmasını sağlayacağı kaydedildi.

Üye ülkeler ulusal orta vadeli mali plan sunacak

Reformun ardından bütün üye ülkelerin ulusal orta vadeli mali yapısal planlar sunacağına işaret edilen açıklamada, planların maliye politikası, reformlar ve yatırımları kapsayacağı bildirildi.

Açıklamada, mevcut kurallardaki yüzde 3'lük bütçe açığı kriterinin ihlali halinde ortaya çıkan süreçlerin de değiştirilmeyeceği belirtildi.

Kamu borcunun GSYH'ya oranı yüzde 60'ın üzerinde olan ülkelerin, ulusal orta vadeli planlarının bu borç oranın yeterli ölçüde düşürmeyi sağlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, borç kriterinin ihlali durumunda aşırı açık prosedürüne başlanacağı ifade edildi.

Mali kurallar konusunda görüşmeler devam edecek

Açıklamada, düşük kamu borcu bulunan ülkelerin de bütçe açığını sürekli olarak yüzde 3'ün altında tutmaya yönelik mali yol izleyeceği belirtilerek, üye ülkelerin büyümeyi artıran, kamu maliyesini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüme katkı sağlayan veya savunma kabiliyetini artıran stratejik önceliklere yatırımlar söz konusu olduğunda kamu borcunu düşürmek için daha fazla süre kullanabileceği bildirildi.

Borcun GSYH'nin yüzde 60'ını aştığı durumda etkin mücadele yapılacak

Yeni mali kuralların bütün detayları henüz belirlenmedi. Üye ülkeler arasında mali kurallar konusunda görüşmeler devam edecek.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıkları ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti. Bu uygulama, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaşanan enerji kriziyle de devam etmişti.

AB üyesi ülkeler arasında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler yüzde 178,2 ile Yunanistan, yüzde 147,3 ile İtalya, yüzde 120,1 ile Portekiz, yüzde 115,6 ile İspanya, yüzde 113,4 ile Fransa ve yüzde 106,3 ile Belçika durumunda. Bu oran Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bile yüzde 66,6 ile AB sınırlarının üzerinde seyrediyor.