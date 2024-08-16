AB, 'veri erişimi' konusunda Meta'dan bilgi istedi

AB Komisyonu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, CrowdTangle'ın 14 Ağustos tarihinde kullanımdan kaldırılmasının ardından Meta'dan, araştırmacıların Facebook ve Instagram'ın kamuya açık verilere erişim sağlama yükümlülüğüne uyum için aldığı önlemler hakkında daha fazla bilgi istediğini belirtti.

Meta'dan seçim ve sivil söylem gözlem işlevlerini güncelleme planları hakkında da bilgi talep edildiği kaydedilen açıklamada, firmanın içerik kütüphanesi ve uygulama programlama arayüzü hakkında AB Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin 30 Nisan'da Meta hakkında, platformlarında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı ve bu sürecin devam ettiği anımsatıldı. Firmanın bu talebe yanlış, eksik veya yanıltıcı karşılık vermesi halinde para cezası alabileceği ifade edildi.

Cironun yüzde 6'sı oranında para cezası uygulaması

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti. Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.