AB, 'zorunlu' enerji yardımını onayladı

09 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerinin doğal gaz krizinde birbirlerinden yardım almalarını sağlayacak düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre üye ülkeler, doğal gaz krizi yaşamaları durumunda birbirlerine "zorunlu" olarak yardım edecek.

Yeni düzenleme ile ülke grupları, doğal gaz arz güvenliği risklerine göre belirlenecek ve bunların aralarında bölgesel iş birliği artırılacak.

Grup ülkeler, ortaklaşa önleyici eylem planları ve acil durum planları hazırlamak zorunda olacak. Ciddi kriz senaryolarında "dayanışma mekanizması" yürürlüğe girecek ve zorunlu olarak ülkeler birbirlerine yardım edecek.

Ayrıca AB Komisyonu, üye ülkelerin doğal gaz arz güvenliği ve altyapısı ile ilgili yapacakları sözleşmelere erişim hakkı kazanacak. Böylece doğal gaz tedarik sözleşmelerindeki denetim artacak.

Kaynak: AA