ABD, 2024'te ticaret önceliğini Türkiye'ye vermeye odaklandı

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliği yaptığı buluşmaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh de katıldı.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin, 2023'ün ilk yarısında da ivme kazanmaya devam ettiğini belirtti. Turnaoğlu, "AmCham olarak, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 125 ABD merkezli şirketi temsil ediyoruz.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Artan ikili ziyaretler ve iş dünyası olarak yapılan yatırım ve ticaret odaklı etkinliklerle yeni bir döneme giriyoruz. ABD hükümetinin en önemli ticari etkinliklerinden olan Trade Winds 2024'ün 15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek olması da bu yeni dönemin en dikkat çekici göstergelerinden biri” diye konuştu.

Son 12 ayda Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 31,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyleyen Turnaoğlu, bunun 15,9 milyar dolarını ihracatın, 15,4 milyar dolarını ise ithalatın oluşturduğunu ifade etti. Turnaoğlu,Türkiye'nin bölgesel merkez olarak rolünün güçlendirilmesi konusunda Orta Asya ve Kafkasya bölgeleriyle karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini önemsiyoruz.

Bu amaçla, 18 Eylül'de New York'ta 'GlobalTurks' proje lansmanını gerçekleştireceğiz" dedi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake", "Türkiye'ye bulunan bir potansiyeli var. ABD Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Trade Winds 2024 için Türkiye'yi seçmesinin sebepleri arasında bu özellikler yer alıyor. yer alıyor" dedi.