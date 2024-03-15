ABD, 60 milyar $’a mal olacak TikTok yasağında ilk adımı attı

Emre ERGÜL

ABD, “ulusal güvenliğine tehdit” gördüğü TikTok’u yasaklamak için bir adım daha attı. ABD Temsilciler Meclisi, “Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası” başlıklı tasarıyı 352 “Evet” oyuna karşı, 65 “Hayır” oyuyla kabul etti. Senato’ya gönderilen tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

Özeti şu: “Ya ABD’deki varlıklarını 6 ay içinde satarsın ya da yasaklanırsın.” Tasarının çıkış nedeni ise, ByteDance’in Amerikalı TikTok kullancılarının bilgilerini Pekin yönetimine ilettiği yönündeki suçlamalar… İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten TikTok yönetimi, ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını savunuyor.

Önümüzdeki hafta Washington’a gidip, bazı Senato üyeleriyle görüşmeler yapacağı öne sürülen TikTok CEO’su Shou Zi Chew, aba altından sopa gösterdi: "Temsilciler Meclisi'nde hayal kırıklığı yaratan bir oylama… Durumdan endişe duyuyoruz. Tasarı bir avuç diğer sosyal medya şirketine güç veriyor ve aynı zamanda TikTok’un yaratıcıların ve küçük işletmelerin ceplerinden milyarlarca dolar alıyor."

TikTok ABD için, ABD de TikTok için büyük anlam ifade ediyor. Chew’a göre, TikTok’u ABD’de 7 milyonu işletme olmak üzere 170 milyon Amerikalı kullanıyor. CNN’e göre, TikTok’un küresel değeri 100 milyar dolar. CNBC’ye konuşan CFRA Araştırma Şirketi Başkan Yardımcısı Angelo Zino’ya göre de “eşdeğerlerine bakıldığında” TikTok’un sadece ABD’deki varlığının değeri 60 milyar dolar.

“Son birkaç yılda verilerinizi platformumuzda dışarıdan müdahaleye maruz kalmadan güvende tutmak için yatırım yaptık; Bunu yapmaya devam edeceğimize karar verdik” diyen TikTok CEO’sunun Senato üyelerine bilgilerin Pekin yönetimine aktarılmadığına dair güvencenin altını çizeceği konuşuluyor.

Apple ve Google’ı 850 milyar dolar para cezası bekliyor!

Yasa geçerse, TikTok’u kaldırmayan uygulama marketleri de kullanıcı başına 5 bin dolar para cezası ödeyecek. Yani Apple ve Google'ın her biri 850 milyar dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Biden: Kongre’den geçerse TikTok tasarısını imzalarım

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un yasaklanmasının önünü açabilecek yasa tasarısını onaylaması hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı: “Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım.” Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın oluşturulmasında teknik destek verdiği TikTok'a erişimin yasaklanmasına ilişkin tasarının Biden'ın onaylayacağı bir noktaya ulaşmak için "düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu" kaydetmişti.

Trump: TikTok olmazsa, ‘halk düşmanı’ Facebook güçlenir

Kasımdaki ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan eski Başkan Donald Trump, CNBC’ye verdiği röportajda, TikTok yasağının Facebook’un çatı şirketi Meta’yı daha güçlü kılacağını söyledi: “TikTok yoksa, Facebook’u büyütürsünüz. Bence Facebook, halk düşmanı.” Oysa aynı Trump, başkanlığı döneminde WeChat ve TikTok’un yasaklanması yönünde karar almış; sonrasında kararı iptal etmişti.

İngiltere yabancı devletlerin gazete satın alımını engelliyor

İngiliz hükümeti, yabancı hükümetlerin İngiltere’de gazete ve haber dergilerini satın almasının yasaklanacağını açıkladı.

Bu kararın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu yatırım şirketi RedBird IMI’nin 169 yıllık Daily Telegraph gazetesi ve Spectator dergisini satın alma girişimi yer alıyor. BBC’ye konuşan bir hükümet yetkilisi, yasa tasarısının “özgür basın için ek korumalar sağlayacağını" söylerken; RedBird IMI’nin bir sözcüsü, "gelişmeden son derece hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

Daily Telegraph çalışanlarının, gazetenin BAE destekli bir gruba satılmasının ardından “özgür habercilik” yapamayacaklarını açıklamasının ardından ülkede başlayan tartışma, önümüzdeki hafta üçüncü kez görüşülecek olan Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketiciler Yasa Tasarısı'yla yeni bir hal alacak.

Tasarıda değişikliğe gidilip “yabancı devletlerin gazete alamayacağı” eklenecek. Ancak TV’ler muaf tutulacak. Bahsi geçen fonun yüzde 75'i BAE Başkan Yardımcısı ve İngiliz futbol devi Manchester City’nin Başkanı Şeyh Mansour'a ait.

Tasarının direkt kendilerini hedef aldıklarını belirten RedBird IMI yetkilileri, tepki gösterdi: “Küresel medyaya yatırım yapma konusunda kararlıyız. Artık ticari çıkarların tek öncelik olmaya devam etmesiyle sonraki adımlarımızı değerlendireceğiz. Redbird IMI bugüne kadar Birleşik Krallık ve ABD'de 6 yatırım yaptı ve biz Birleşik Krallık'ın medya ortamının daha fazla yatırıma değer olduğuna inandık.

Tüm anlaşmalarımızda olduğu gibi, The Telegraph ve The Spectator'un satın alınmasının da tamamen ticari bir girişim olduğu konusunda açık olduk." Telegraph ve Spectator’a teklif veren diğer şirketler şunlar: GB News'in sahibi Sir Paul Marshall, Daily Mail'in sahibi DMGT ve küresel medya devi Rupert Murdoch'ın News UK’i.

Beyaz Saray net: Çocuğunun verileri Çin’e mi gitsin?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, tasarıyı destekleyenlerin başında geliyor: "Platform olan TikTok'un bir Amerikan şirketine mi yoksa Çin'e mi ait olmasını istiyoruz?

TikTok'tan gelen verilerin (çocuk verileri, yetişkinlere ait veriler) burada, Amerika'da kalmasını mı, yoksa Çin'e mi gitmesini istiyoruz?" FBI ve Federal İletişim Komisyonu da TikTok'un sahibi ByteDance'in tarama geçmişi, konum ve biyometrik tanımlayıcılar gibi kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Senato’da endişe: Ya Z Kuşağı intikamını sandıkta alırsa?

Tasarının gönderildiği Senato’daki hava, Temsilciler Meclisi’ndeki kadar net değil… Bir kesim, “TikTok’un veri toplayıp Çin’e ilettiği iddiası ispata muhtaç” derken; bir kesim de bunun ifade özgürlüğüne tehdit olarak görüleceğini ileri sürüyor. Ancak daha önemli olan konu ise “oy.” TikTok’un yasaklanması, “potansiyel seçmen” olan Z Kuşağı’nı kızdırmak anlamına geliyor.

Senato’daki Demokratların, “Ya Z Kuşağı sandıkta intikam alırsa?” endişesi taşıdığı belirtiliyor. Senato Yargı Başkanı Dick Durbin de “İmzalarım” diyen Başkan Joe Biden’ı eleştirdi: “Genç seçmenlerden oluşan büyük bir grubu elemek, yeniden seçilebilmek için iyi bir strateji değil!”