ABD, AB'ye çelik vergisi getirmeye kararlı

31 Mayıs 2018

ABD'nin bugün Avrupa Birliği'nden (AB) ithal çelik ve aluminyuma ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması bekleniyor. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise ülkesi ile AB arasındaki ticaret anlaşmazlığının tırmanıp tırmanmamasının Brüksel'in vereceği tepkiye bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında ithal çelik ve aluminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Ancak AB, Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin'e geçici muafiyet tanıdı.

AB'yi oluşturan 28 ülkenin dış ticaret politikasını koordine eden Avrupa Komisyonu, AB ülkelerine süresiz muafiyet istiyordu.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, AB'den ithal çelik ve aluminyuma gümrük vergisi getirilmesi kararının cuma günü geçici istisna süresi dolmadan önce açıklanacağını belirttiler.

Kaynaklar açıklamanın bugün ABD'de sabah saatlerinde yapılmasının planlandığını, ancak saatin değişebileceğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Ross ise Fransız gazetesi Le Figaro'ya kararın piyasalar açılmadan önce ya da kapandıktan sonra açıklanacağını söyledi.

Ross ABD'nin gümrük vergisi getireceğini açıkça teyit etmedi ancak, "Misilleme yapıp yapmamak Avrupa Birliği'nin kararı olacak. Bundan sonraki soru ise şu olur: (ABD) başkanı (Donald Trump) nasıl karşılık verecek? Çin misilleme yaptığında verdiği tepkiyi gördünüz" dedi.

Kaynak: Reuters