ABD basınında Elon Musk analizi: Listede Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk hakkında analiz dosyası yayımladı.

Analizde, iş dünyası dergisi Forbes'a göre dünyanın en zengin 2. ismi olan Elon Musk'ın uyguladığı diplomasi stratejisi incelendi.

New York Times'ın "Elon Musk'ın Diplomasisi: Sağcı Dünya liderlerine kur yap. Sonra da onlardan faydalan" başlığıyla yayımladığı analize göre Musk, kendi politikasını ilerletmek ve iş imparatorluğunu genişletmek için Arjantin lideri Javier Milei ve Hindista lideri Narendra Modi dahil olmak üzere benzer düşüncelere sahip devlet başkanlarından oluşan bir takımyıldızı kurdu.

Analizde, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından X'e dönüştürdüğü platform üzerinden yayınladığı mesajlar aracılığıyla dünya liderleri ile iletişin kurduğu belirtildi.

Musk'ın "Arjantin için refah kapıda" mesajını Arjantin'deki seçimleri Javier Milei kazandıktan sonra paylaştığının vurgulandığı analizde, Milei'nin Musk'ın kendisini aradığı ve elektrikli araç teknolojisinin önemli parçası olan lityum konusunda bilgi verdiğini söylediği yer aldı.

"Milei, Musk'ın sağcı devlet başkanlarından oluşan bir takımla ilişkilerini geliştirme modelinin bir parçası ve bu ilişkilerin net faydalanıcıları var, şirketleri ve kendisi" ifadesini kullanan New York Times, Musk'ın Hindistan ile olan temasları sonucunda Tesla'nın araçları için Hindistan'da daha düşük ithalat rakamları elde ettiğini yazdı.

"Popülizm ve milliyetçilik yayıldıkça..."

Analizde Musk'ın, "Popülizm ve milliyetçilik yayıldıkça; Çin lideri Şi Cinping'e, İsrail'de ülkenin başbakanı Benjamin Netanyahu'ya , Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a ve İtalya'da Giorgia Meloni'ye" destek verdiği ifade edildi.

Analizde, "Elon Musk, Starlink'in ülkeye giriş yapabilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi." bilgisi yer aldı.

İsmini açıklamayan kaynaklar Musk'ın 2010'larda dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile yakın ilişkiler kurduğunu söylerken bu sayede federal hükümetten destek ve anlaşmalar alabildiğini belirtti. Musk'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerle yakınlığını sürdürdüğü de hatırlatıldı.