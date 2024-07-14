ABD Başkan Adayı Donald Trump’a silahlı saldırı: Ses getiren 'ihmal' iddiası

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak mevcut başkan Joe Biden ile yarışacak olan Donald Trump, suikast girişiminden kılpayı kutuldu.

Pennsylvania’nın Butler bölgesinde seçim mitingine katılan Trump kürsüde konuşma yaptığı esnada silah sesi benzeri patlamalar duyuldu. Uluslararası ajanslara ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre; sesleri takiben Trump elini kulağına götürdü. Patlama sesleri duyulurken Gizli Servis elemanları, Trump’ın etrafını sardı.

Donald Trump yüzü kanlar içinde ayağa kalkarken eliyle sağ yumruğunu havaya kaldırdı. Miting alanında büyük panik yaşanırken, Trump korumalar tarafından acil olarak zırhlı araca götürdü.

Trump saldırı sonrası ne dedi?

Eski ABD Başkanı Trump, dünya tarihine geçen bu suikast teşebbüsü sonrası ilk açıklamasında, "bir kurşunla vurulduğunu ve kurşunun sağ kulağının üst kısmını delip geçtiğini” ifade etti.

Trump, kendine ait Truth adlı sosyal mecran üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

Hızlı karşılıkları için Gizli Servis elemanlarına ve kolluk güçlerine teşekkür eden Trump, "En önemlisi, mitingde hayatını kaybeden kişinin ailesine ve ağır yaralanan bir başka kişinin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Donald Trump mesajında, “Ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor" diye ekledi. Trump “Tanrı Amerika’yı kutsasın” mesajıyla paylaşımını sonlandırdı.

Trump'ı vuran saldırgan kim?

Suikast girişimi olarak incelenen olay sonrası erkek olduğu ifade edilen saldırgan Gizli Servis elemanları tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın miting sırasında bir katılımcıyı öldürdüğünü, iki kişiyi ise yaraladığı açıklandı.

FBI saldırganın kimliğini açıkladı. Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu belirtildi.

Donald Trump'a yönelik korkunç suikast girişimini izleyen bir adam, silah sesleri duyulmadan dakikalar önce Gizli Servis ajanlarını yakındaki bir çatıda bulunan silahlı bir adam hakkında uyardığını açıkladı.

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ı kulağından yaralayan saldırgan Gizli Servis elemanları tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın bir binanın çatısından ateş açtığı ifade ediliyor.

'Gizli servis kafasını uçurdu'

Adını Greg olarak açıklayan şaşkın tanık BBC'ye yaptığı açıklamada, suikastçının Butler'daki etkinliğin yakınlarındaki bir binanın tepesine tırmandığını gördüğünü ve ajanların harekete geçmemesi karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Greg adlı tanık, "Kendi kendime 'Trump neden hâlâ konuşuyor, neden onu sahneden indirmediler' diye düşünüyordum. Sonra bir baktım ki beş el ateş edilmiş" ifadelerini kullandı. Silahlı saldırganın ateş açtıktan sonra Gizli Servis elemanları tarafından "kafasının uçurulduğunu" gördüğünü söyledi.

Polis 'kahramanca' yanıt verdi

FBI, saldırganın kimliğine ve saldırının amacına ilişkin bir açıklama yapmaya hazır olmadığını duyurdu. Olay sonra basın toplantısı düzenleyen FBI yetkilileri, bunun bir 'suikast girişimi' olarak soruşturulduğunu ve bölgenin hâlâ aktif bir suç mahalli olduğunu söyledi.

Pennsylvania Polis Departmanı’ndan George Bivens, polisin olay yerinde “kahramanca” saldırgana karşılık verdiğini ifade etti.

Saldırı sonrası Başkan Biden ne yaptı?

Saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump ile telefonda konuştu. Telefon konuşmasının gerçekleştiğini duyuran Beyaz Saray yetkilisi görüşmeye ilişkin ayıntı vermezken Biden’ın Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ile Butler Belediye Başkanı Bob Dandoy’a teşekkür ettiğini söyledi.

Biden, Trump ile yaptığı görüşmesi öncesi öncesi yaptığı kısa açıklamada, “Pennsylania’daki şiddet sahnelerini “herkes kınamalı” dedi. Gazetecilerin karşısına geçen Biden, “Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Bunun gibi olamayız. Buna göz yumamayız” ifadelerini kullandı.

Daha önce bir kampanya yetkilisi, Biden'ın seçim kampanyasının tüm dış iletişimi durdurduğunu ve televizyon reklamlarını mümkün olan en kısa sürede kaldırmak için çalıştığını söyledi.

Trump kaldığı yerden devam edecek

Kampanya ekibinden yapılan açıklamada, Trump’ın gelecek hafta Milwaukee’te yapılacak Cumhuriyetçi Parti Kongresi’ne planladığı gibi katılacağını duyurdu.

Donald Trump, Kongre’de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak resmen ilan edilecek. Trump Pazartesi günü başlayacak olan etkinlikte başkan yardımcısı adayını da açıklamayı planlıyor.