ABD Başkan Adayı Harris yardımcısını açıkladı!

Harris, Başkan Yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti.

Walz, Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın başkan yardımcısı adaylığı için Ohio'dan JD Vance'i seçmesinin ardından, Vance ile kıyasıya rekabete girebilecek ve orta sınıfın güvenini kazanabilecek bir isim olarak nitelendiriliyor.

12 yıl Kongre'de görev yaptıktan sonra 2019 yılında Minnesota Valisi olan Walz, Trump ve yardımcısı Vance'e 'tuhaf' demesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Siyasete il olarak eski Massachusetts Senatörü John Kerry’nin 2004’teki kampanyasında yer alarak başladı. Walz, yakın geçmişte Minneapolis’te George Floyd’un Derek Chauvin adında bir polis memurunun kötü ve sert müdahalesi sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından, bütün ABD’ye yayılan #BlackLivesMatter (Siyah hayatlar değerlidir) hareketine öncülük etmesiyle de adını dünya çapında duyurmuş bir isim.