ABD Başkan Yardımcısı Pence Çin'e yüklendi

04 Ekim 2018

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'i, Pekin yönetiminin ticari ve ekonomik faaliyetleri ile dış politikalarına ilişkin yeni bir söylem benimseyen Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

Pence, Hudson Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Çin'in gücünü "ABD'nin politikalarına ve içişlerine karışmak için daha pro-aktif ve zorlayıcı yöntemler" üzerinde kullandığını belirterek, "Çin, farklı bir Amerikan başkanı istiyor." ifadesini kullandı.

Çin'in, Trump'ın ticarete getirdiği korumacı gümrük vergilerine yanıt verirken, ABD'de kasım ayında yapılacak 2018 ara seçiminde önemli rol oynayacak eyaletleri ve endüstrileri hedef aldığını belirten Pence, Pekin yönetiminin Trump seçmenlerinin karşı oy vermelerini arzu ettiğini savundu.

Pence, Amerikan kamuoyunu şekillendirmeye çalışma konusunda Çin'in eylemlerinin Rusya'nınkini bastırdığını ifade ederek, bir istihbarat yetkilisinin kendisine "Ruslarınki, Çin'in ülke çapında yaptığıyla kıyaslandığında sönük kalıyor." dediğini aktardı.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri tesis inşa etme faaliyetlerine ve tatbikat yapan Amerikan gemilerini engelleme çabalarına karşı çıkan Pence, "ABD Donanması, uluslararası hukukun izin verdiği ve ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği her yerde uçmayı, denize açılmayı ve etkin olmayı sürdürecek." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı ABD'li iş adamlarını Çin'in pazarlarına nüfuz etme çabalarına karşı uyanık olmaları uyarısında bulundu ve Çin'i Trump yönetimi aleyhinde konuşmayı reddeden bir ABD şirketini işletme ruhsatı vermemekle tehdit etmekle itham etti.

Pence ayrıca Çin ile iş yapan ülkelere temkinli olmaları tavsiyesinde bulunarak, Pekin yönetiminin gelişmekte olan ülkeleri kendi yörüngesine çeken "borç diplomasisi" yürüttüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin'i, 2018 ara seçimlerine Demokrat rakiplerine yardım etmek için müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Kaynak: AA