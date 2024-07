ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilme süreci nasıl gerçekleşti?

Takip Et

Joe Biden'ın üst düzey Beyaz Saray ve kampanya ekibi, geçtiğimiz hafta Demokrat Parti içinde yapılan kenara çekilme çağrılarına rağmen Başkan'ın 2024 yarışında kalmayı planladığını ısrarla belirtti. Cumartesi günü itibariyle Başkan'ın yardımcıları, Biden'ın önümüzdeki hafta Beyaz Saray'a döndüğünde devam etmesi için bir kampanya programı hazırlamaya başlamışlardı. Delaware'in doğu kıyısındaki sahil evinde Covid 19'dan kurtulmaya çalışan Biden, adaylık konusunda ısrarcıydı ancak bazı Demokratlar tarafından adaylıktan çekilmesi için baskı yapılmasına yönelik çabalar kamuoyuna yansımaya başlayınca sinirlendi.

BBC'nin isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre, Biden, 50 yıllık siyasi kariyerinin en zor kararlarından biri olan çekilme kararını düşünmeye başladı. Biden, en yakın danışmanlarından Steve Richetti, baş stratejisti Mike Donilon, özel kalem müdür yardımcısı Annie Tomasini ve First Lady Jill Biden'ın özel kalem müdürü Anthony Bernal'in de bulunduğu küçük bir yardımcılar grubuyla bir araya geldi.

Senato günlerinden bu yana Biden'ın yakın yardımcılarından biri olan Richetti, Cuma günü Başkan'ın sahil evine gitti. Başkan'ın en büyük siyasi kararlarından bazılarında kilit rol oynayan bir diğer yardımcısı Donilon ise Cumartesi günü katıldı. Biden ve yardımcıları yeni anket verilerini inceledi ve mevcut siyasi ortamda Donald Trump'ı yenip yenemeyeceğini tartıştı.

Yeni verilerle karşı karşıya kalan ve parti içinde bir hafta daha kamuoyu önünde fireler yaşanmasına hazırlanan Biden'ın vermesi gereken bir karar vardı. Donilon, Biden'ın adaylığına son verecek tarihi açıklamanın taslağını hazırlarken, Richetti de duyurunun yayınlanması ve diğer personelin bilgilendirilmesi ile ilgili ayrıntılar üzerinde çalıştı.

Pazar günkü olayların nasıl geliştiğini bilen kaynakların BBC'ye verdiği bilgiye göre, Biden adaylıktan çekilme kararını Pazar sabahı verdi ve personel şefi Jeff Zients, kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ayrı ayrı arayarak bilgilendirdi. Pazar günü öğleden sonra Başkan, Beyaz Saray iletişim stratejisini yöneten Anita Dunn da dahil olmak üzere en üst düzey Beyaz Saray ve kampanya personeliyle bir video görüşmesi yaptı. Bir dakika sonra da Amerikan siyaset dünyasında şok etkisi yaratan ve 2024 seçimlerini altüst eden bir açıklama yaptı.

BBC'ye konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Son birkaç gündür bu konu üzerinde düşündüğünü söyledi. Bu çok yakından takip edilen bir karardı," dedi. Biden ilk açıklamasında Harris'ten bahsetmemiş olsa da, yaklaşık yarım saat sonra başkan yardımcısını desteklediğini tweetledi. Konuşmalara aşina olan iki kaynağa göre, ikili çarpıcı duyuruya giden yolda gün boyunca birçok kez konuştu.

Biden'ın en yakın danışmanı olan ve tavsiyelerinin kararında belirleyici faktörlerden biri olduğu düşünülen First Lady yaptığı açıklamada, Başkan'ın çıkışını desteklediğini söyledi. First Lady'nin iletişim direktörü Elizabeth Alexander, "Sadece onun verebileceği kararın son saatlerine kadar, seçtiği yol ne olursa olsun destek oldu. Onun en büyük inananı, şampiyonu ve her zaman yanında, sadece neredeyse 50 yıllık bir eşin olabileceği güvenilir bir şekilde" dedi.

Beyaz Saray'daki ve Biden'ın seçim kampanyasında çalışan pek çok kişi Biden'ın yarıştan çekilme planından önceden haberdar değildi ve çoğu sosyal medyadaki paylaşımdan öğrendi.