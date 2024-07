TIME dergisinden 'Biden' göndermeli kapak

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen haftalık siyasi yayınlarından TIME dergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat Parti başkan adaylığından çekilmesinin ardından önceki bir kapak tasarımına göndermede bulunarak yeni bir kapak hazırladı.

ABD Başkanı Biden'ın, canlı yayında Trump ile yaptığı münazara kendisi için sonun başlangıcı olurken verdiği net olmayan yanıtlar "adaylıktan çekilmesi" çağrılarını da beraberinde getirdi. Biden'ın net olmayan yanıtlarının ardından Demokratlar, eski ABD Başkanı Trump'a karşı yeni bir adaya ihtiyaç duydukları konusunda ortak bir karara vardı. 27 Haziran'daki canlı yayının ardından TIME dergisi, 28 Haziran sayısına "panik" yazılı Biden'ın gidişini gösteren bir kapak yayımladı.

Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından TIME dergisi, 28 Haziran'daki kapağına göndermede bulunarak yayınladığı kapakta Başkan Yardımcısı Kamala Harris yer aldı. Biden'ın çok az bir kısmının görüldüğü yeni kapakta, Harris'in sayfanın ortasına yakın bir yere konumlandırıldığı görüldü.

Read our new cover story on Joe Biden's decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H



The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR