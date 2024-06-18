ABD Başkanı Joe Biden'ın Danışmanı Hochstein'den İsrail'e İran saldırısına karşı uyarı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında geçen hafta önemli ölçüde tırmanan çatışmaları sakinleştirme çabalarının bir parçası olarak dün Tel Aviv'e gelen Hochstein, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, muhalefet lideri Yair Lapid ve Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüştü.

Hochstein, İsrailli yetkilileri "Hizbullah'la savaşın, İran'ın İsrail'e geniş çaplı saldırısına yol açabileceği ve bunun İsrail savunma sistemleri tarafından püskürtülmesinin zor olacağı" konusunda uyardı.

Hizbullah'ın da Lübnan'dan geniş çaplı bir saldırı yapabileceği uyarısında bulunan Hochstein, Gazze'de ateşkes sağlanmadıkça Hizbullah ile ateşkesin sağlanamayacağının altını çizdi.

Habere göre Hochstein, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'taki kara operasyonunun iki veya üç hafta içinde tamamlanması halinde, bunun İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunluğunun da azalmasını beraberinde getireceğini umuyor.

Hochstein, Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırılarda olası bir yumuşamanın, iki taraf arasında gelecekte imzalanacak bir ateşkes anlaşması için bir çerçeve oluşturmasını umduğunu dile getirdi.

Haaretz'in söz konusu haberine ilişkin ABD ve İsrail'den ise resmi bir açıklama yapılmadı. Tel Aviv ziyaretinin ardından Beyrut'a geçen Hochstein, Lübnan'da temaslarını sürdürüyor.