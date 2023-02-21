ABD borsaları düşüşle açıldı
Wall Street endeksleri yeni güne faiz baskısıyla başladı. Son FED toplantısının tutanaklarını bekleyen hisse senedi yatırımcıları tahvil faizlerindeki yükselişi endişeyle izliyor.
ABD borsaları salı gününe düşüşle başladı. ABD borsaları pazartesi günü Başkanlık Günü sebebiyle kapalıydı. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (FED) yüksek faiz politikasının devam edeceğini öngörerek faiz baskısını hissediyor.
Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %0,76 düşüşle 33.570,51 puanda, S&P 500 Endeksi %0,84 azalışla 4.044,75 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %1,13 düşüşle 11.653,84 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0833 yükselişle %3,905 seviyesinde değerleniyor.