ABD borsalarında iyimserlik: Endekslerde hafif yükseliş
ABD piyasaları olumlu haber akışlarının etkisiyle pozitif tarafta seyrini sürdürüyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güne yükselişle başladı.
New York borsası güne hafif yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 38.858,94 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.187,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 16.358,34 puana çıktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik öngörüler devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.
İyimserlik sürüyor
Analistler, geçen haftaki istihdam verileri sonrasında ekonominin çok sıcak olduğu yönündeki endişelerin hafiflediğini anımsatarak, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin sürdüğünü kaydetti.
Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, Fed'in yol haritasına ilişkin ipuçları için yatırımcıların odağında yer aldığını söyleyen analistler, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes görüşmelerinin de yatırımcılarca takip edildiğini aktardı.