ABD, Çinli Huawei hakkında soruşturma başlattı

26 Nisan 2018

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ve üçüncü en büyük akıllı telefon tedarikçisi olan Çinli Huawei hakkında, ABD'de soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Huawei'i İran' yönelik yaptırımları delmekle suçluyor. Çin şirketinin ABD yapımı ürünleri İran'a ihraç ettiği belirtiliyor.

ABD, bir süredir Huawei ile bir başka Çinli telekomünikasyon devi ZTE'nin ABD'deki faaliyetlerinin, ülkede "teknoloji yoluyla casusluk yaptıkları" suçlamaları nedeniyle sınırlandırılmasını istiyor. Wall Street Journal da, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei'in faaliyetlerini 2016'dan bu yana izlediğini yazdı.

Çin hükümetinden tepki

Huawei'den yapılan açıklamada ise, şirketin faaliyet yürüttüğü ülkelerin tüm kurallarına uyduğu kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying de, Huawei ile ilgili soruşturmaya tepki göstererek, ABD'nin diğer ülkelere kendi yasa ve kurallarını dayatamayacağını söyledi. Hua, "ABD'nin yatırımcılara daha da zarar verecek eylemlere girişmemesini umuyoruz" dedi.

ABD, uluslararası yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla Çinli ZTE'ye ABD'den ürün satışını 7 yıl süreyle yasaklamıştı. ZTE, bu adımın varlığını tehdit ettiğini açıklamıştı. Huawei hakkında benzer bir karar açıklanması, ABD ve Çin arasında bir süredir artan ticaret gerilimini daha da yükseltebilir.

Çinli telekom üreticisi ZTE: Varlığımız tehlikeye girdi