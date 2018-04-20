Çinli telekom üreticisi ZTE: Varlığımız tehlikeye girdi

20 Nisan 2018

Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE Corp, ABD'nin şirkete ara mal satışlarını yasaklayan kararının adil olmadığını ve şirketin varlığını tehlikeye attığını açıkladı.

ABD, geçen hafta Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Şirketin tedarik zincirini bozacak olan bu karara gerekçe olarak, Çinli şirketin daha önce varılan bir anlaşmayı yanlış beyanlarla defalarca ihlal etmesi gösterildi.

ABD'nin bu kararı Washington ile Pekin arasında dış ticaret politikası kaynaklı gerilimin arttığı, iki ülkenin birbirlerine ek gümrük vergisi getirdiği bir dönemde alındı.

ZTE, geçen yıl Mart ayında ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmişti. ZTE bunun sonucunda 900 milyon dolar ceza ödemiş ve ihlale devam ederse yedi yıl boyunca ABD'de üretilen ürünlerini kullanma hakkından feragat etmeyi kabul etmişti.

"ZTE'nin tüm ortaklarına zarar verecektir"

ZTE, ABD'nin kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, "BIS'in adil olmayan biçimde, kanıtların incelenmesi tamamlanmadan ZTE'ye en ağır cezayı vermekte ısrar etmesi kabul edilemez. Feragat Talimatı ZTE'nin gelişmesini ve varlığını ciddi şekilde etkilediği gibi çok sayıda ABD'li şirket de dahil olmak üzere ZTE'nin tüm ortaklarına zarar verecektir" denildi.

ZTE sorunu gidermek için iletişimde kalmayı sürdüreceğini ve şirketin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuki adım atmakta kararlı olduğunu belirtti.

ZTE hisseleri Pazartesi kapanıştan bu yana işleme kapalı durumda. Şirketin piyasa değeri son işlem fiyatına göre 19 milyar dolar civarlarında.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, Reuters'a bu hafta yaptığı açıklamada ürün kullanma yasağının kalkmasını beklemediğini ifade ederek, "Gelişmeleri izlememiz gerekiyor, ancak (yasağın kalkmasını) sağlayacak bir hüküm yok" demişti.

ABD'den Çinli teknoloji devine 7 yıl yasak

Kaynak: Reuters