ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e vardı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ikinci Ortadoğu turuna başladı. Blinken'in uçağı İsrail'e vardı. Blinken'ın, Ürdün, Mısır, Katar'ın ardından Türkiye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim'de başlayan İsrail Filistin çatışması nedeniyle ikinci kez Ortadoğu turuna çıktı.
Blinken'in ilk durağı ise yine İsrail. ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e indiği bildirildi.
Amerikalı Bakan, Hamas saldırısından hemen sonra gelen ilk ziyaretinde İsrail'e koşulsuz destek vermişti.