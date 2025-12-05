ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'ye X tepkisi

Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, "yabancı hükümetler tarafından Amerikan vatandaşlarının çevrim içi ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığını" savundu.

Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullandı.

AB, bugün X'e, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.