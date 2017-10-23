ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Irak'ta

23 Ekim 2017

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başbakan Haydar el-İbadi ile görüştü.

Görüşmede Irak'ın birliğine önem verdiklerini aktaran Tillerson, anayasaya bağlılığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile çatışmadan uzak diyaloğu desteklediklerini ifade etti.

Irak Başbakanı İbadi de önceliklerinin terörle mücadele olduğunu dile getirdi. Kerkük'te yapılanları devletin egemenliğini ve kontrolünü sağlamak olarak nitelendiren İbadi, "Hiçbir bileşenle savaşa girmek istemiyoruz. Kerkük'e 'Kürt vatandaşlarının Irak'ın değerli vatandaşları oldukları' mesajını ilettik." dedi.

Haşdi Şabi ile ilgili ise İbadi, bu güçlerin "Iraklı savaşçılar" olarak terörle mücadeleye katılıp ülkeyi savunduklarını ve bu uğurda kayıp verdiklerini söyledi. İbadi, "Haşdi Şabi, Irak'ın resmi devlet kurumlarından biridir. Anayasa devlet dışında hiçbir silahlı gücün bulunmasına izin vermiyor. Haşdi Şabi savaşçılarını bölge ve ülkenin umudu olmaları için teşvik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un dün Suudi Arabistan'da yaptığı "İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin Irak'tan çıkmaları gerektiği" yönündeki açıklamalar Bağdat yönetiminin tepkisini çekmişti.

Tillerson'un sözleri üzerine Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Haşdi Şabi saflarında mücadele veren savaşçılar, ülkeleri ve halkını savunmak için canlarını feda eden vatansever Iraklılardır. Meclisin çıkardığı kanunlara göre Irak komutası altındadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA