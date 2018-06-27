ABD Dışişleri: S-400 satışı olursa Türkiye’ye yaptırım uygulayacağız

27 Haziran 2018

ABD'nin Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçaklarının alımının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Dün ABD Senatosu'na bilgi veren Mitchell, Türkiye'nin S-400'ü satın alması halinde Başkan Donald Trump tarafından geçen yıl yürürlüğe konan yaptırım yasasının kapsamına gireceğini ifade etti.

Senato'nun dış ilişkiler alt komisyonunda konuşan Mitchell, "S-400'ün satın alınmasının F-35 dahil olmak üzere Türkiye ile ABD arasında savunma-sanayi işbirliğinin geleceğini kaçınılmaz olarak etkileyeceğini her ortamda net şekilde ifade ettik" dedi.

Türkiye'nin ABD için "hayati bir müttefik ve ortak" olduğunu ifade ederek Türkiye'nin İslam Devleti militan örgütüne karşı verilen askeri mücadeleye desteğine atıfta bulunan Mitchell, "İstihbarat ve diğer alanlarda çok yakından çalışıyoruz, ancak bu işleri raydan çıkarabilir" dedi.

Kaynak: Reuters