ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, SDG ile işbirliğinin Suriye'nin iç işiyle alakalı olduğunu belirterek, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" dedi.
Nauert, günlük basın toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin PYD/PKK'ya ilişkin açıklamaları konusunda Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadesini kullandı.
ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" diye konuştu.
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Kaynak: AA