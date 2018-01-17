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ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, SDG ile işbirliğinin Suriye'nin iç işiyle alakalı olduğunu belirterek, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" dedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye önemli bir NATO müttefikidir
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin PYD/PKK'ya ilişkin açıklamaları konusunda Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" diye konuştu.

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Kaynak: AA

ABD SDG Türkiye

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