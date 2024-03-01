“ABD doları çökecek”

Emre ERGÜL

Amerikan ekonomisi için 1 hafta içinde yapılan ikinci uyarı… “Doların sonu Roma İmparatorluğu gibi olacak. Altın ya da Bitcoin alın” diyen finansal eğitim şirketi Rich Dad Company’nin sahibi Robert Kiyosaki’den sonra El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, “Balon patlayacak” dedi.

Üstelik 2021’de Bitcoin’i ülkesinin resmi para birimi yapan Bukele, bu açıklamayı ABD’de, Maryland’daki CPAC Zirvesi’nde yaptı. ABD ekonomisinin tutarlı para basımı yoluyla bir ‘saçmalık’ üzerine inşa edildiğini söyleyen Bukele, küresel ekonominin omurgası haline gelen para biriminin değer kaybedeceğinin altını çizdi. İşte Orta Amerika ülkesinin 42 yaşındaki liderinin uyarıları:

- “Asıl sorun, siz Amerikalıların hükümeti finans ettiğinize dair oluşan yanılgıyı sürdürmek için yüksek vergiler ödemeniz… Aslında siz yapmıyorsunuz. Hükümet para basımıyla finanse ediliyor, kağıt kağıtla destekleniyor. Kaçınılmaz olarak balon patlayacak.”

-“Durum göründüğünden daha da kötü. Çünkü Amerikalıların çoğu ve dünyanın geri kalanı, bu saçmalığın farkına varacak olsaydı, para biriminize olan güven kaybolurdu. Dolar düşecek ve onunla birlikte Batı medeniyeti de düşecek.”

"ABD ekonomisi emsallerinden iyi performans gösteriyor"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) ABD hakkında açıklama yaptı: “ABD ekonomisi emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor, politika faizlerindeki keskin artışa rağmen 2023'te büyümenin arttığı tek büyük gelişmiş ekonomi oldu."

S&P Global Ratings Küresel Baş Ekonomisti Paul Gruenwald, para politikası sıkılaştırmasının etkisiyle ABD ekonomisinin büyümesinin eninde sonunda yavaşlayacağını ancak bir dereceye kadar istisnai durumun üretkenlikteki son kazanımların devam etmesi halinde göreceli üstün performansın süreceğine işaret ettiğini vurguladı.

ABD ekonomisi yüzde 3.2 büyüdü

ABD ekonomisi, 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3.2 ile beklentilerin altında büyüdü. Beklenti, yüzde 3.3’tü. ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.2, ikinci çeyreğinde yüzde 2.1 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4.9 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2.5 büyüme kaydetti. Dördüncü çeyrek büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışların özel envanter yatırımlarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Yılın dördüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1.7'den yüzde 1.8'e çıkarıldı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.6 artmıştı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2'den yüzde 2.1'e revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 2'lik artış kaydetmişti.