"ABD Fırat'ın doğusunda bir sözde devlet kurmayı amaçlıyor"

12 Ekim 2018

RT France televizyonunun, Paris Match dergisinin ve Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki müttefikleri üzerinden Fırat'ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, "İdlib'in Suriye'deki son sorunlu bölge olduğu konusundaki düşüncenize katılamayacağım. Orada Fırat'ın doğusunda, kesinlikle kabul edilemeyecek şeylerin olup bittiği muazzam büyüklükte topraklar var. ABD bu toprakları Suriyeli müttefikleri, başta Kürtler üzerinden orada bir sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalışıyor. Bu topraklarda, ABD kesinlikle yasal olmayan yollardan bir sözde devlet kurmaya ve orada kendi himayesindeki kişiler için normal yaşam şartları oluşturmak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.

ABD'nin bu topraklarda bir tür yeni devletin prototipini oluşturacak bir alan kurmaya çalıştığını ya da bunun ‘Irak Kürt yönetimiyle tekrar tehlikeli bir oyun olacağını' söyleyen Lavrov, "ABD'nin bu bölgedeki durumu, hiç kimsenin rahatlayamaması için sıcak tutmaya çalıştıkları olasılığını dışlamıyorum. Böylesine bulanık sularda elbette ki istedikleri balığı tutmak çok daha kolay. Bu tür şeyler asla iyi sonuçlar getirmez." dedi.

"İdlib anlaşması geçici"

Lavrov, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kurma anlaşmasının geçici olduğunu, çatışmanınsa ancak Suriye halkının ülkenin genelinde iktidarı yeniden kazanmasıyla sona erebileceğini vurguladı.

Rus diplomat, "Anlaşma gerçekten de geçici. Bu hikaye ancak Suriye halkı ülke genelindeki iktidarı yeniden kazandıktan ve Suriye'de bulunan herkes, özellikle de davetsiz bulunanlar, bu toprakları terk ettikten sonra son bulacak. Bunu herkes anlayabiliyor" diye konuştu.