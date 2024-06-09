ABD: 'Hamas evet derse, hemen ateşkes olacak'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan CBS kanalına konuştu.

İsrail’in esirleri kurtardığı 'operasyon'a ilişkin konuşan Sullivan, "Tüm rehineleri kurtarmanın açık ara en etkili, kesin ve doğru yolu, Başkan Biden'ın birkaç gün önce kamuoyuna açıkladığı, İsrail'in kabul ettiği ve şimdi Hamas'ın yanıt vermesini beklediğimiz kapsamlı bir ateşkes ve rehine anlaşması yapmaktır. Eğer Hamas bu anlaşmaya 'evet' derse ateşkes sağlanacak, rehineler evlerine dönecek, insani yardımlar artacak ve Filistin halkı için daha güzel günler yaşanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bizim görmek istediğimiz şey bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi, çünkü rehineleri evlerine ulaştırmanın en kesin yolu bu" ifadelerini kullandı.

"Bir cevap bekliyoruz"

Hamas-İsrail arasındaki ateş görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlayan Sullivan, "Ancak gerçek şu ki tüm dünya Hamas'ın evet demesini bekliyor. Çünkü aylardır ateşkes çağrısı yapan herkes için şimdi tam zamanı. Hamas anlaşmaya evet derse yarın, hatta bugün bile ateşkes olabilir. Dolayısıyla bizim bakış açımıza göre, dünyanın bu mesajı oldukça net ve güçlü bir şekilde pekiştirmeye devam etmesi gerekiyor. Hamas'tan henüz resmi bir yanıt almadık. Bir cevap bekliyoruz. Arabulucular Katar ve Mısır tarafından haber bekliyoruz ve bu cevabı alana kadar 'anlaşmayı kabul edin' mesajını yinelemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Biden-Netanyahu görüşmesi bilmecesi

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi’ne hitap etmek için geleceği ABD’de Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Söyleyebilecek herhangi bir şeyim yok. Beyaz Saray ile ilgili bu tür ziyaretleri önceden duyurabilecek bir konumda değilim. Kongre'ye hitap etmek üzere geliyor. Biden, Netanyahu ile her zaman konuşuyor, düzenli bir iletişim var. Kendisiyle düzenli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuda paylaşacak bir şeyimiz olursa mutlaka paylaşacağız."