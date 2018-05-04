ABD Hazine Bakanı: Çin'le çok iyi görüşmeler yapıyoruz

04 Mayıs 2018

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ticaret heyetinin Çin'de çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi. Mnuchin bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi görüşmeler yapıyoruz" dedi ancak başka ayrıntı vermedi.

ABD'den ithal ettiği soya fasulyesi ve uçaklara gümrük vergileri getirmek de dahil olmak üzere eşit ağırlıklı misilleme tehdidini öne süren Çin ise, müzakerelerin nasıl ilerlediği hakkında bir yorum yapmadı.

Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığındaki görüşmelerde, Çin'in teknoloji transferini zorla elde ettiği iddialarından, teknoloji geliştirmeye getirilen devlet sübvansiyonlarına kadar, ABD'nin Çin'in ticari uygulamaları hakkındaki değişik şikayetlerinin ele alınması bekleniyor.

ABD heyeti ve Çin arasındaki görüşmeler bugün de devam edecek.

İki günlük ziyaret sırasında Çin'in ekonomi politikalarını temelden değiştirecek bir önemli bir ilerleme olması ihtimali son derece düşük görülse de, Çin'in alabileceği kısa vadeli bir önlemler paketi ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerinde Çin ihracatına yönelik gümrük vergilerini uygulama kararını erteleyebilir.

Çin'in Global Times gazetesine göre ABD ticaret heyetinin gelişi, ABD'nin "büyük bir ticaret savaşından kaçınmaya yönelik bir adım attığını" gösteriyor. Gazete yorumunda, "Her iki taraf da verebileceği en fazla taviz düzeyini savunacağı için, bir anlaşmaya varmak zor olabilir, ancak bir yerden başlamak iyidir" dedi.

ABD ve Çin, Pekin'de ticaret gerilimini görüşecek

Kaynak: Reuters