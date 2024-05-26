ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan 'yaptırım' açıklaması: Yeniden Türkiye'yi hedef aldı

ABD Hazine Bakanı Yellen, İngiliz haber ajansı Reuters'a "Avrupa bankalarının Rusya'da faaliyet göstermelerinin giderek artan risklerle karşı karşıya olduğunu ve ABD'nin Rusya'nın savaş çabalarına yönelik işlemlere yardımcı olduğu tespit edilen bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü" söyledi.

Ayrıntı vermekten ve banka ismi söylemekten kaçınan Yellen, "Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızı potansiyel olarak daha da sertleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kuzey İtalya'da düzenlenen G7 finans liderleri toplantısının oturum aralarında konuşan Yellen, bankaların Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili yaptırımların ancak "bunu yapmak için bir neden varsa uygulanacağını, ancak Rusya'da faaliyet göstermenin çok fazla risk yarattığını" belirtti.

Avustura bankası Raiffeisen Bank International ve İtalyan bankası UniCredit'in, Rusya'dan çekilmesini isteyip istemediği sorulan Yellen, "Denetçilerinin onlara orada ne yapacakları konusunda son derece dikkatli olmalarını tavsiye ettiklerine inanıyorum" ifadesinde bulundu.

Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye

Reuters'ta yer alan habere göre, Yellen ve ABD Hazinesi'nden sorumlu yetkililer, Rusya ekonomisinin giderek bir "savaş ekonomisi" haline geldiğini ve sivil ve askeri ya da çift kullanımlı işlemleri birbirinden ayırmanın zorlaştığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni ikincil yaptırım yetkisine değinilen haberde, "ABD Hazine Bakanlığı'na, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya ve diğer kuruluşlara yönelik birincil yaptırımların delinmesine yardımcı oldukları tespit edilen bankaları ABD finans sisteminden çıkarma yetkisi" verdiği belirtildi.

"İkincil yaptırımların varlığı bankaların Rusya ile ilişkilerini zaten soğutmuş durumda" değerlendirmesinin yanı sıra Yellen'ın, daha önce aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin, "endişe verici" bir biçimde Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettiği söylemini tekrar ettiği aktarıldı.

Reuters'a konuşan Yellen, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden yapılan işlemlere atıfta bulunarak Rusya'nın askeri üretimini arttırmak için ihtiyaç duyduğu malları elde etmek için yollar bulmayı başardığına dair endişelerini dile getirdi.