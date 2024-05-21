ABD Hazine Bakanı Yellen'dan uyarı: Aralarında Türkiye de var...

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, başta Alman bankaları olmak üzere Avrupalı bankaları uyardı. Rusya'nın yaptırımları ihlal etmesini engellemek için bankaların çabalarını artırmaları gerektiğini söyleyen Yellen, aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin "endişe verici" bir biçimde yaptırımları ihlal ettiğini söyledi.

Yellen, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için gerekli malları tedarik etme çabalarını engellemeye yardımcı olduğunu, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı, "Rusya hassas malları tedarik etmeye ve bu malları yurt içinde üretme kabiliyetini arttırmaya devam ediyor. Uyanık kalmalı ve daha hırslı olmalıyız" ifadesinde bulundu.

"Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye..."

Yellen, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını "en endişe verici" şekilde ihlal eden ülkelerin arasında Türkiye'nin de olduğunu söyledi.

Avrupa'daki banka yöneticilerinin Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarına uymaları gerektiğini belirten Yellen, ABD yaptırımlarını delme faaliyetlerinin en çok Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden geldiğini söyledi.