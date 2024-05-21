Otomobil devleri yasaklı Çin parçaları kullandı

ABD Senatörü ve Kongre'nin Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden'ın ekibi, dünyaca ünlü otomobil firmaları BMW, Jaguar Land Rover (JLR) ve Volkswagen (VW) raporunu açıkladı.

BBC'nin aktardığı haberdeki rapora göre; BMW, Jaguar Land Rover (JLR) ve Volkswagen (VW), Çin'de zorla çalıştırma ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yasaklanan firmalar listesinde yer alan Sichuan Jingweida Technology Group'un ürettiği parçaları kullandı.

Raporda, ana şirketi BMW olan Mini Cooper'ın en az 8 bin aracı, yasaklı Çinli tedarikçi Sichuan Jingweida Technology Group (JWD) firmasının parçalarıyla ABD'ye ithal edildi.

BMW tarafından yapılan açıklamada, "İstihdam uygulamaları, insan hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili olarak tüm doğrudan tedarikçilerimizin uyması gereken katı standartlar ve politikalar" ifadesi yer aldı.

Raporda, Jaguar Land Rover'ın, Çinli şirketin yasaklılar listesine alınmasının ardından JWD'den bileşenler içeren yedek parçalar ithal ettiği belirtildi. JLR,

Jaguar Land Rover BBC'ye verdiği demeçte "insan hakları ve zorla çalıştırma konularını ciddiye aldığını ve insan haklarının korunması ve kölelik karşıtı önlemler konusunda devam eden aktif bir programa sahip olduğunu" söyledi.

Volkswagen, Wyden'ın ekibi tarafından hazırlanan rapora ilişkin yorum yapmazken Senatör Wyden, ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumunu "Çin'de zorla çalıştırmanın utanç verici kullanımını körükleyen şirketlere karşı yaptırımları artırmaya ve baskı yapmaya" çağırdı.