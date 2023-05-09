ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda yeniden uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomik felaket­te karşı borç limitinin yüksel­tilmesi gerektiğini belirterek, borç limiti açmazının çözümü için Kongre'nin limiti yükselt­mesi dışında iyi bir seçeneği ol­madığını ifade etti.

ABD’nin haziran başı gibi na­kit sıkıntısı çekebileceğine işa­ret eden Yellen, çok fazla belir­sizlik olduğunu, yeni bilgiler edindikçe Kongre’yi bilgilen­dirmeyi planladığını söyledi. Yellen, son birkaç aydır olağa­nüstü önlemler uyguladıklarını belirterek, bu önlemleri uygu­lama kabiliyetlerinin tükendi­ğini ve ülkenin nakdini tüket­meye başlayacağını ifade etti.

Kongre’nin borç limiti­ni yükseltmemesi halinde ABD’nin “faturalarını” ödeye­meyeceğine dikkati çeken Yel­len, “Ekonomik felaketten ka­çınmak için borç limitini yük­seltmemiz gerekiyor” dedi.

Borç limitini artırma dışında seçenek yok

Yellen, borç limitinin yük­seltilmemesi halinde ABD’nin tarihinde ilk kez vadesi gelen ödemelerini yapamayacağı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre liderlerini Beyaz Sa­ray’a davet ettiğini ve bütçe harcama öncelikleri ile düzey­lerinin müzakere edildiği bir süreç oluşturmak istediğini belirten Yellen, “Ancak bu mü­zakereler Amerikan halkının kafasına silah dayayarak yapıl­mamalı” diye konuştu.

Yellen, Kongre’nin borç limi­tini artırması dışında “iyi bir seçenek olmadığını” kaydetti.

ABD’de federal hükümet, te­merrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, “ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı” an­lamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde ço­ğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli har­cama kesintilerinden yana ta­vır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyet­çilerin belirli harcamaları kıs­ma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuri­yetçiler arasında açmaz hali­ne gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endi­şe duyuluyor. ABD’de resesyon beklentileri artarken, iki parti­nin borç limiti üzerindeki he­saplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.