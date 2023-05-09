ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda yeniden uyardı
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomik felakette karşı borç limitinin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, borç limiti açmazının çözümü için Kongre'nin limiti yükseltmesi dışında iyi bir seçeneği olmadığını ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomik felakette karşı borç limitinin yükseltilmesi gerektiğini belirterek, borç limiti açmazının çözümü için Kongre'nin limiti yükseltmesi dışında iyi bir seçeneği olmadığını ifade etti.
ABD’nin haziran başı gibi nakit sıkıntısı çekebileceğine işaret eden Yellen, çok fazla belirsizlik olduğunu, yeni bilgiler edindikçe Kongre’yi bilgilendirmeyi planladığını söyledi. Yellen, son birkaç aydır olağanüstü önlemler uyguladıklarını belirterek, bu önlemleri uygulama kabiliyetlerinin tükendiğini ve ülkenin nakdini tüketmeye başlayacağını ifade etti.
Kongre’nin borç limitini yükseltmemesi halinde ABD’nin “faturalarını” ödeyemeyeceğine dikkati çeken Yellen, “Ekonomik felaketten kaçınmak için borç limitini yükseltmemiz gerekiyor” dedi.
Borç limitini artırma dışında seçenek yok
Yellen, borç limitinin yükseltilmemesi halinde ABD’nin tarihinde ilk kez vadesi gelen ödemelerini yapamayacağı uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre liderlerini Beyaz Saray’a davet ettiğini ve bütçe harcama öncelikleri ile düzeylerinin müzakere edildiği bir süreç oluşturmak istediğini belirten Yellen, “Ancak bu müzakereler Amerikan halkının kafasına silah dayayarak yapılmamalı” diye konuştu.
Yellen, Kongre’nin borç limitini artırması dışında “iyi bir seçenek olmadığını” kaydetti.
ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.
Borç limiti ya da borç tavanı, “ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı” anlamına geliyor.
Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.
Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD’de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.