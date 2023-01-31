ABD Hazine Müsteşarı Umman, BAE ve Türkiye’yi uyaracak

Dünya basını, ABD Hazine Bakanlığı’nın “terörizm ve finansal istihabarat”­tan sorumlu müsteşarı Brian Nel­son’un dün başlattığı “Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki­ye” turunu mercek altına aldı.

Çünkü uluslararası basına gö­re, Nelson üç ülkeyi de “ABD yaptı­rımlarına uyulması, aksi takdirde ABD piyasalarına girişlerin kapa­nacağı” yolunda uyarıda bulana­cak. Görünen o ki, üç ülkedeki top­lantılarda da Rusya yaptırımları 1 numaralı konu olacak.

2-3 Şubat'ta geliyor

Nelson, Hazine’nin Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nın sonucu olarak uygulanan yaptırımlardan ve ihra­cat kontrollerinden kaçınma çaba­larını kontrol altına alma çabaları­nı tartışacak.

Müsteşar, ziyaret edeceği ülke­lere ve bu ülkelerdeki şirketlere ABD yaptırımlarının kapsamında kalan kuruluşlar ile çalışmaya de­vam etmeleri halinde G7 pazarına olan erişimlerini kaybedecekleri uyarısında bulunacak.

Bakın ABD’li ismi gizli tutu­lan bir bakanlık yetkilisi ne diyor: “Yetki alanlarında faaliyet göste­ren birey ve kurumlar, yaptırım uy­gulanan kuruluşlarla iş yapmaları veya uygun durum tespiti yapma­maları durumunda, ABD pazarla­rına erişimlerini kaybetme riskiy­le karşı karşıyadır.”

Ünlü Ortadoğu lobi grubu Midd­least Monitor’a göre, Nelson’un 2-3 Şubat’ta yapacağı Türkiye zi­yareti büyük önem taşıyor. Çünkü, “iki NATO üyesi ülke, Türkiye ve ABD, birçok konuda ters düşüyor.”

Umman ve BAE’nin başkentleri­ne gidecek olan Nelson, Türkiye’de hem Ankara’yı hem de İstanbul’u zi­yaret edecek. Middleast Monitor’a göre, müsteşar şirket ve bankaları Rus ordusunun kullanabileceği tek­noloji transferleriyle ilgili işlemler­den kaçınmalarını isteyecek.

Listeye bir Türk girmişti

Bazı Türk şirketleri, yaptırım­lar nedeniyle kendilerinden çeki­len Batılı ortaklardan Rus varlık­ları satın aldı veya almaya çalıştı. Bu arada, diğerleri ülkedeki büyük varlıklarını sürdürdüler. Ancak Ankara, uluslararası yaptırımlar­dan kaçmama sözü verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiği­miz ay Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafız­ları için petrol satışına aracılık et­mek ve para aklamak yoluyla yap­tırımları deldiği gerekçesiyle yap­tırım listesine aldı.