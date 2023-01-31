ABD Hazine Müsteşarı Umman, BAE ve Türkiye’yi uyaracak
ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizmden sorumlu müsteşarı Brian Nelson’un Ankara ve İstanbul ziyaretinde Türk yetkililer, şirket ve bankaları “ABD yaptırımlarına uyun” diye uyaracağı belirtiliyor.
Dünya basını, ABD Hazine Bakanlığı’nın “terörizm ve finansal istihabarat”tan sorumlu müsteşarı Brian Nelson’un dün başlattığı “Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye” turunu mercek altına aldı.
Çünkü uluslararası basına göre, Nelson üç ülkeyi de “ABD yaptırımlarına uyulması, aksi takdirde ABD piyasalarına girişlerin kapanacağı” yolunda uyarıda bulanacak. Görünen o ki, üç ülkedeki toplantılarda da Rusya yaptırımları 1 numaralı konu olacak.
2-3 Şubat'ta geliyor
Nelson, Hazine’nin Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nın sonucu olarak uygulanan yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınma çabalarını kontrol altına alma çabalarını tartışacak.
Müsteşar, ziyaret edeceği ülkelere ve bu ülkelerdeki şirketlere ABD yaptırımlarının kapsamında kalan kuruluşlar ile çalışmaya devam etmeleri halinde G7 pazarına olan erişimlerini kaybedecekleri uyarısında bulunacak.
Bakın ABD’li ismi gizli tutulan bir bakanlık yetkilisi ne diyor: “Yetki alanlarında faaliyet gösteren birey ve kurumlar, yaptırım uygulanan kuruluşlarla iş yapmaları veya uygun durum tespiti yapmamaları durumunda, ABD pazarlarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.”
Ünlü Ortadoğu lobi grubu Middleast Monitor’a göre, Nelson’un 2-3 Şubat’ta yapacağı Türkiye ziyareti büyük önem taşıyor. Çünkü, “iki NATO üyesi ülke, Türkiye ve ABD, birçok konuda ters düşüyor.”
Umman ve BAE’nin başkentlerine gidecek olan Nelson, Türkiye’de hem Ankara’yı hem de İstanbul’u ziyaret edecek. Middleast Monitor’a göre, müsteşar şirket ve bankaları Rus ordusunun kullanabileceği teknoloji transferleriyle ilgili işlemlerden kaçınmalarını isteyecek.
Listeye bir Türk girmişti
Bazı Türk şirketleri, yaptırımlar nedeniyle kendilerinden çekilen Batılı ortaklardan Rus varlıkları satın aldı veya almaya çalıştı. Bu arada, diğerleri ülkedeki büyük varlıklarını sürdürdüler. Ancak Ankara, uluslararası yaptırımlardan kaçmama sözü verdi.
ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz ay Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafızları için petrol satışına aracılık etmek ve para aklamak yoluyla yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.