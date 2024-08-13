ABD hisselerinde alım fırsatı ne zaman olacak?

Goldman Sachs Group’tan Scott Rubner’a göre sistematik fonların satış baskısının azalması ve şirketlerin hisse geri alımlarını artırması nedeniyle yatırımcılar bu ayın sonunda ABD hisse senetlerindeki düşüşü satın almak için kısa bir pencereye sahip olacak.

Bloomberg HT’de yer alan haberde kurumun küresel piyasalar bölümü genel müdürü ve taktik uzmanı Rubner, pazartesi günü müşterilerine yazdığı bir notta, “Ağustos ayı için hisse senedi arz ve talep uyumsuzluğunun en kötüsü sona erdi” dedi ve 30 Ağustos’ta hisse senetlerinde taktiksel olarak alıma geçeceğini söyledi.

Rubner haziran sonunda, 4 Temmuz’dan sonra ABD hisse senetlerindeki pozisyonların azaltılmasını tavsiye etmiş, hisse senetlerinin 17 Temmuz’a kadar “erimenin son ayaklarında” olduğunu öngörmüştü.

S&P 500 Endeksi gerçekten de 16 Temmuz’da rekor kapanış seviyesine ulaştı ve bu seviyeden yaklaşık %6 düşüş göstermişti. Goldman’a göre, piyasa sinyallerini ve volatilite modellerini takip eden kural tabanlı sistematik fonlar geçtiğimiz ay 109 milyar dolar değerinde küresel hisse senedi vadeli kontratı elden çıkardı.

Rubner önümüzdeki yedi gün içinde satış baskısının devam edeceğini düşünse de “en kötü piyasa tekniklerinin ve olumsuz pozisyonlanmanın geride kaldığına dair yeterince kanıt gördüğünü” söyledi.