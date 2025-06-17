ABD ile İran arasında kritik görüşme iddiası! Gündemde nükleer anlaşma ve ateşkes var

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi arasında bu hafta bir görüşme gerçekleştirme olasılığını Tahran yönetimiyle değerlendirdiği öne sürüldü.

Axios’a konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi dört yetkiliye göre, planlanan olası temasın temel amacı nükleer anlaşmanın geleceği ve İran ile İsrail arasındaki mevcut çatışmaların durdurulması olacak.

Henüz resmi bir açıklama yok

İsmini vermek istemeyen bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu. Witkoff ile Erakçi arasında geçmesi muhtemel bu temasın içeriği henüz resmiyet kazanmadı.

Haberde ayrıca, Trump yönetiminin görüşme teklifini dün İran tarafına ilettiği, Trump’ın ise İran’ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sığınak delici bombaları, Tahran üzerinde baskı kurmak için bir koz olarak gördüğü iddia edildi.