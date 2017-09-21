ABD ile Rusya Deyrizor'da görüştü

21 Eylül 2017

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Albay Ryan Dillon, koalisyona bağlı generallerin, Rus generallerle Deyrizor ilinde rejimle ABD destekli güçler arasındaki ayrışma önlemlerini görüşmek üzere bir araya geldiğini ifade etti.

PKK’nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Beşar Esed rejimine bağlı güçler arasında Deyrizor mücadelesi kızışırken ilk kez koalisyon ve Rus üst düzey askeri yetkililerin yüz yüze görüşmesi dikkat çekti.

Albay Dillon, görüşmenin birkaç gün önce bölgede bir yerde yapıldığını ve generallerin bölge ile ilgili harita ve grafikler üzerinden birbiriyle bilgi paylaşımında bulunduğunu dile getirdi.

Dillon şöyle devam etti:

“Koalisyon ve Rus askeri yetkilileri bu hafta ayrışma önlemlerini genişletmek ve ayarlamak üzere yüz yüze görüştüler. Görüşmede, kazara hedef almaları ve DEAŞ ile mücadeleden alıkoyacak başkaca sürtüşmeleri engellemek için operasyonel grafiklerin ve lokasyonların paylaşılmasının gerekli olduğu vurgulandı”

Görüşmenin içeriğine ve yerine ilişkin daha fazla detay vermekten kaçınan Dillon, ABD ile Rusya arasında bir ay önce ise hava unsurlarının yanı sıra kara unsurlarının da ayrışması için bir iletişim kanalı kurulduğunu belirtti.

İki hafta önce SDG'nin Deyrizor’da başlattığı operasyon kapsamında bin kilometrelik alanı DEAŞ’tan temizlediğini iddia eden Dillon, örgütün Deyrizor’un kuzeydoğusunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA