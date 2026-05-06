ABD, Irak'ta milislere verilen desteğin kesilmesini talep ediyor

Washington yönetiminin Irak'ta milis gruplara verilen desteğin kesilmesini talep ettiği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'tan "söz değil, somut eylem" beklediğini ifade etti.

'Milislere ödeme kesilsin' talebi

İsmi açıklanmayan yetkili, bu kapsamda "milislerin tüm devlet kurumlarından uzaklaştırılması, Irak bütçesinden aldıkları desteğin kesilmesi ve bu gruplara yapılan maaş ödemelerinin sonlandırılması" gerektiğini belirtti.

Irak devleti ile ülkedeki milis gruplar arasındaki ayrımın halihazırda oldukça belirsiz olduğuna dikkati çeken yetkili, atılacak somut adımların güven tesis edeceğini ve Irak'ta yeni bir düşünce yapısının benimsendiğini göstereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
