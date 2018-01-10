ABD 'kullanılabilir nükleer silah' yapabilir
ABD'nin daha düşük seviyeli nükleer başlıklı füze yapmayı değerlendirdiği iddia edildi.
İngiliz Guardian gazetesi, Donald Trump yönetiminin "kullanılabilir nükleer silah" yapımı üzerine bir askeri programı açıklama hazırlığında olduğunu duyurdu.
Habere göre, ABD, nükleer silahın kullanımı konusundaki sınırlamaları gevşetmeyi ve daha düşük seviyeli nükleer başlıklı füze planını devreye sokmayı planlıyor.
Barack Obama'ya başkanlığı döneminde nükleer silahsızlanma ve silah kontrolü konularında danışmanlık yapan Jon Wolfsthal, ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağı gördüğünü açıkladı.