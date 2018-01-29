ABD: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz

29 Ocak 2018

ABD Merkez Kuvetler Komutanı Joseph Votel, ABD askerlerini Suriye'nin Menbiç şehrinden çekmeyi düşünmediklerini söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Votel, "ABD askerlerini Menbiç'ten çekmek, şu anda düşündüğümüz bir şey değil" dedi.

CNN bu açıklamanın, Ankara ve Washington arasında gerilimi artırabileceği yorumu yaptı.

ABD, Fırat Nehri'nin batısında bulunan Menbiç'te YPG'li teröristlerin içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

ABD'nin endişesi Münbiç'teki askerleri