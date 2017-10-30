ABD, Myanmar'a heyet gönderdi

30 Ekim 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göçten Sorumlu Müsteşar Vekili Simon Henshaw, beraberindeki heyetle Myanmar ve Bangladeş'e ziyaret gerçekleştirerek Arakanlı Müslümanlarla ilgili kriz konusunda görüşmeler yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, heyetin temaslarını 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği belirtildi.

Heyetin, iki ülkedeki görüşmelerinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı krizi, insani yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması konusunu ve göç bölgelerindeki son durumu ele alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Henshaw liderliğindeki heyetin Myanmar ve Bangladeş'te üst düzey resmi görüşmeler yapacağı, ayrıca Bangladeş'in Cox's Bazar kentini de ziyaret ederek Rohingya'dan buraya göç etmek zorunda kalan Arakanlıların durumuna ilişkin temaslarda bulunacağı kaydedildi.

600 bin kişi Bangladeş'e kaçtı

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Kaynak: AA