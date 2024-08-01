ABD-Rusya arası Ankara'da esir takası: MİT devrede! WSJ muhabiri Evan Gershkovich serbest kalacak

Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.

Üst düzey ABD’li bir yetkili, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı. Esir takasının henüz gerçekleşmediği bildirildi.

Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

Anlaşmaya yönelik detaylar henüz bilinmezken esir takası Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda TSİ 19:00'da gerçekleşecek. Takas aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşecek en büyük esir takası olarak öne çıkıyor.

Evan Gershkovich'in casusluk suçlamaları ve tutukluluk süreci

Evan Gershkovich, geçen yıl Mart ayında Yekaterinburg'da bir haber görevi sırasında tutuklanmış ve CIA için casusluk yapmakla suçlanmıştı. Kendisi ve Wall Street Journal'ın suçlamaları reddettiği Gershkovich, geçen ay suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan ise 2020 yılında casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Putin'in yönetimine karşı kampanya yürütmüş ve Ukrayna'nın işgalini eleştirdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ne olmuştu?

Putin, Haziran ayında Rus ve ABD istihbarat servislerinin temas halinde olduğunu ve Biden yönetiminin Gershkovich'in serbest bırakılması için enerjik adımlar attığını açıklamıştı.

Rusya yılın ilk aylarında, Gershkovich, Whelan ve Rus muhalefet lideri Alexey Navalny'nin dahil olacağı bir takas anlaşmasına yakın olduklarını iddia etmişti. Ancak Navalny'nin Şubat ayında Kuzey Kutbu'ndaki bir cezaevinde ölmesinin ardından bu görüşmeler askıya alınmıştı.

ABD'nin esir takası çabaları

ABD Dışişleri Bakanlığı, yanlışlıkla tutuklandığını belirttiği Gershkovich ve Whelan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için kapsamlı görüşmeler yürütüyordu. Biden yönetimi, Gershkovich'in serbest bırakılması için enerjik adımlar atıyordu.

Bu takas anlaşması, Rusya ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Takasla ilgili daha fazla ayrıntı henüz paylaşılmadı, ancak bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimleri azaltma potansiyeline sahip olabilir.