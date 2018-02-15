ABD: Rusya'ya yaptırımlar yakın
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ruslara karşı yaptırımların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Moskova'nın ABD 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine misilleme olarak varlıklı Ruslara karşı yaptırımların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.
"Bu yaptırımlar üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz" diye konuşan Mnuchin, Senato Finans Komitesi'ndeki konuşmasında "Bu yatırımları yakın gelecekte beklemelisiniz" dedi.
Kongre'den geçtiğimiz yaz büyük çoğunlukla geçen Rusya'ya yeni yaptırımlar yasası çerçevesinde ABD Hazine Bakanlığı, Kremlin'e yakın Rus oligarklarından yaptırım uygulanabileceklerin listesini Ocak sonunda Kongre'ye göndermişti.
ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi